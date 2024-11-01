[Eng] Agnes Marshall, la mujer que inventó el cono de helado  

La inventora y empresaria Agnes Marshall fue una chef célebre de la época victoriana. Fundó una escuela de cocina, escribió libros de cocina y publicó la revista «The Table». Apodada «La reina de los helados», se le atribuye la invención del cucurucho de helado. El congelador patentado de Marshall, diseñado por Agnes y patentado por su marido, Alfred Marshall, podía congelar medio litro de helado en menos de cinco minutos. En otro de sus libros de cocina, publicado el 12 de mayo de 1888, encontramos lo que podría ser ser su receta más influyent