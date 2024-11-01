Una enfermera grabó 300 últimas exhalaciones de vida y sólo descubrió 7 cosas que realmente importan en la vida

Cuando la enfermera Laura M. empezó a grabar las últimas palabras de sus pacientes, no esperaba descubrir un mapa del alma humana. A lo largo de quince años y más de trescientas muertes, escuchó las mismas confesiones, arrepentimientos y revelaciones: distintas voces, las mismas verdades. Sus notas revelan algo inquietante pero esperanzador: la mayoría de la gente no teme morir. Temen no haber vivido realmente Éstas son las siete lecciones susurradas entre la vida y la muerte, las verdades que aún pueden salvarnos a los demás.