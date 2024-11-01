edición general
9 meneos
15 clics

Enfado en Más Madrid con Emilio Delgado por el lío de las primarias: reprochan el choque público mientras Mónica García pide "no hacer daño"  

Mónica García ha llamado este martes a la calma tras la disputa pública de Más Madrid. La ministra de Sanidad ha tirado de latín preguntando "¿primun non nocere?". "Ante todo, no nos hagamos daño, ni a la organización ni entre nosotros", ha pedido, para zanjar la tensión que protagonizó con Emilio Delgado en Al Rojo Vivo.... hace un año se cambió el reglamento del partido. Ahora, el artículo dos sobre los derechos de las personas militantes exige haber participado en al menos tres eventos del partido para tener la potestad de elegir candidato.

| etiquetas: enfado , más , madrid , emilio , delgado , lío , primarias
8 1 4 K 81 actualidad
7 comentarios
8 1 4 K 81 actualidad
Harkon #1 Harkon
Por resumir, el lio consiste en que hace un año se cambio el artículo que define a un militante de Más Madrid y esop beneficia a Mónica García y perjudica a Emilio Delgado de cara a unas primarias.

Vamos, un "si no voy a salir yo elegida, quito a los votantes que no me van a votar a mi y arreglao"
3 K 54
SerVicius #3 SerVicius
Cisma, terremoto, intolerancia, puñaladas, ruptura, inmolación.
Esta un poco blandita la sexta, no ha usado ninguno de esos adjetivos....
1 K 17
Harkon #6 Harkon
#3 Es que no es Podemos :troll:

A estos al menos los deja hablar y no los tiene vetados, no como a Podemos que los pone a caldo pero luego no les pone un micro en la boca para que no le puedan rebatir.
2 K 44
#2 pepecarvalho68
La Sexta echando {0x1f4a9} en la izquierda madrileña...cero sorpresas..
0 K 10
Harkon #5 Harkon
#2 Pero si se pasan el día en el plató de la Sexta, el que estaba con Ferreras soltando mierda el otro día era el propio emilio delgado, un poquito de por favor, eh
1 K 34
#4 unocualquierax *
Cuando le he visto interviniendo en el parlamento madrileño, me ha gustado lo que dice y cómo lo dice, pero por la manera en la que se está portando en este tema y, sobre todo, el hecho de que suele ir al programa de Ferreras, dice muy poco a favor de él.
0 K 8
pitercio #7 pitercio
#4 este pavo se suma en directo a las difamaciones ferrerianas con los típicos "por supuesto", "desde luego" y "yo también", sin tener ni guarra de lo que se está dilucidando. No es de fiar.
Vamos, que no es un mafioso criminal como los adversarios de otros partidos, pero no es lo que dice ser.
0 K 15

menéame