Las energías renovables alcanzaron casi el 50% de la capacidad eléctrica mundial en 2025 tras el impulso de la energía solar [ENG]

Las energías renovables representaron casi el 50% de la capacidad eléctrica mundial el año pasado tras un aumento récord en las instalaciones solares, según datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables compartidos en exclusiva con Reuters el martes. Mientras el conflicto en Oriente Medio ha provocado subidas mensuales récord en los mercados del petróleo, algunos sectores de la industria han presionado para aumentar la inversión en combustibles fósiles.