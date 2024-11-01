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Encuesta revela el 58 % de las familias no duraría un día sin mamá
Aunque las madres sostienen el funcionamiento diario del hogar y asumen múltiples roles, desde limpieza hasta organización, pocas se perciben como líderes familiares
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familia
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#1
elGude
el otro 42, llegarían a los 2 días.
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#3
capitan__nemo
*
Con la mochila de emergencia de 24h no, pero con la mochila de emergencia de 72h llegas hasta 3 dias. Si tras ese tiempo no has recibido ayuda de una madre certificada, es que ha ocurrido el apocalipsis.
Hace falta mas formacion en preparacionismo y survivalismo postmadre.
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#2
Mediorco
*
Me parece un buen reflejo de la sociedad española. Yo diría incluso, que es optimista la encuesta.
Mi padre, por ejemplo, que tiene 69 años, es incapaz de poner una lavadora o hacerse una tortilla.
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#5
Mediorco
#Esfingo
#placeres
¿Porqué irrelevante? Es solo curiosidad. A mí me parece interesante el envío.
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#4
SAICUB
Pero que encuenta es esa si solo han preguntado a las madres.
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#6
Mediorco
*
#4
Es que los padres ayudan mucho en casa y no es necesario preguntarles
Ahora en serio: porque el objetivo de la encuentra era medir el cansancio de las madre por llevar la mayoría de ellas la planificación y ejecución de las tareas del hogar.
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Hace falta mas formacion en preparacionismo y survivalismo postmadre.
Mi padre, por ejemplo, que tiene 69 años, es incapaz de poner una lavadora o hacerse una tortilla.
Ahora en serio: porque el objetivo de la encuentra era medir el cansancio de las madre por llevar la mayoría de ellas la planificación y ejecución de las tareas del hogar.