Encuesta Cataluña: subidón de AC, que roza los 20 escaños

Encuesta para elecciones autonómicas en Cataluña, de Ipsos, muestra un panorama de difícil gobernabilidad.

| etiquetas: cataluña , encuesta , elecciones
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
#4

Vamos, como el VOX de Junts ¿no?

Ya lo dijo el filósofo: todos los nacionalismos son fatxas.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Que me pierdo ¿quienes son estos de AC?
winstonsmithh #3 winstonsmithh
#2 ¿Se han separado de los DC?
Kasterot #4 Kasterot *
#2 esos de Silvia orriols (Alcaldesa de Vic) por Aliança catalana. Ultraderecha de butifarra
#1 txepel
Normal, el discurso anti inmigración está de moda en toda Europa y si en España no está cuajando más es porque el partido al que más se identifica con esto da vergüenza ajena.
