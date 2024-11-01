·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9816
clics
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de España en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)
4844
clics
El Papa León XIV no ruge cuando habla del genocidio en Gaza
4755
clics
El ¿genocidio? de cristianos en África como excusa para negar el genocidio en Gaza...y sus culpables
5406
clics
Manifestantes irrumpen en el programa de Ana Rosa Quintana y la señalan por su apoyo al exterminio
3656
clics
Nueva moral
más votadas
567
Soldado israelí confiesa haber ordenado el asesinato de una familia en Gaza y haber dicho: "Mira qué divertido es oírlos arder" (inglés)
462
Trece años de acoso, persecución y corrupción: el control de la libertad de expresión en Galicia bajo el clan de Feijóo y la sombra de María del Mar Sánchez Sierra
511
Denuncian a la Comunidad de Madrid por un presunto delito de odio contra los menores palestinos escolarizados en la región
470
Esta persona que dice estar orgullosa de ser racista es la ministra israelí de Igualdad Social (EN)
391
"¡No habéis mandado ningún mensaje!": la perplejidad de la Confederación del Júcar ante la "indecisión" de Salomé Pradas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
75
clics
Encuesta Cataluña: subidón de AC, que roza los 20 escaños
Encuesta para elecciones autonómicas en Cataluña, de Ipsos, muestra un panorama de difícil gobernabilidad.
|
etiquetas
:
cataluña
,
encuesta
,
elecciones
5
1
0
K
55
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
55
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
HeilHynkel
*
#4
Vamos, como el VOX de Junts ¿no?
Ya lo dijo el filósofo: todos los nacionalismos son fatxas.
0
K
20
#2
HeilHynkel
Que me pierdo ¿quienes son estos de AC?
0
K
20
#3
winstonsmithh
#2
¿Se han separado de los DC?
1
K
18
#4
Kasterot
*
#2
esos de Silvia orriols (Alcaldesa de Vic) por Aliança catalana. Ultraderecha de butifarra
0
K
14
#1
txepel
Normal, el discurso anti inmigración está de moda en toda Europa y si en España no está cuajando más es porque el partido al que más se identifica con esto da vergüenza ajena.
1
K
15
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Vamos, como el VOX de Junts ¿no?
Ya lo dijo el filósofo: todos los nacionalismos son fatxas.