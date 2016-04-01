edición general
Encuesta: El 82% de los catalanes apoyan limitar los pisos turísticos y el 65%, los precios del alquiler

La preocupación por la crisis de la vivienda concentra un gran consenso social en Catalunya. Según el estudio realizado por el Observatorio Social de la Vivienda en España de Prensa Ibérica y Banco Santander, dos de cada tres ciudadanos catalanes (65%) se muestran partidarios de que las administraciones públicas limiten por ley los precios del alquiler. Un porcentaje todavía mayor, el 82%, respalda una regulación de los pisos turísticos para controlar su expansión. Y el 78% apoya que se concedan avales sin intereses para facilitar el acceso

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Lo arreglamos espantando la demanda en redes sociales

Unos vídeos de tu barrio, altavoz, disparos un par de veces a la semana y bajas precios
reithor #3 reithor
Cortos se quedan, de limitar nada, revertir pisos turísticos a alquiler tradicional (no esas mierdas de troceado por habitaciones).
#4 chocoleches
Como siempre, Colau tenía razón. Hace diez años la ponían a parir.

elpais.com/ccaa/2016/04/01/catalunya/1459524425_450822.html
Maelstrom #2 Maelstrom
La ciudad de las vanguardias (o así se autodenominan con petulante engolamiento) es posiblemente la ciudad más llena de retrasados de España.
