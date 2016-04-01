Encuesta: El 82% de los catalanes apoyan limitar los pisos turísticos y el 65%, los precios del alquiler

La preocupación por la crisis de la vivienda concentra un gran consenso social en Catalunya. Según el estudio realizado por el Observatorio Social de la Vivienda en España de Prensa Ibérica y Banco Santander, dos de cada tres ciudadanos catalanes (65%) se muestran partidarios de que las administraciones públicas limiten por ley los precios del alquiler. Un porcentaje todavía mayor, el 82%, respalda una regulación de los pisos turísticos para controlar su expansión. Y el 78% apoya que se concedan avales sin intereses para facilitar el acceso
| etiquetas: vivienda , cataluña
Unos vídeos de tu barrio, altavoz, disparos un par de veces a la semana y bajas precios
elpais.com/ccaa/2016/04/01/catalunya/1459524425_450822.html