Encuentran muerto en un sex shop de León a un octogenario

Un octogenario leonés fue hallado muerto ayer en torno a la hora de la sobremesa cuando se encontraba en el interior de un sex shop de un conocido barrio de la capital, al que había acudido para visionar una película de contenido erótico. Fuentes de la investigación aseguraron a este periódico que el deceso se produjo de forma completamente natural, y que después de realizar una inspección ocular y de tomar manifestación al dueño del establecimiento, se llegó a la conclusión de que no había ningún tipo de incidencia que reseñar.

10 comentarios
Comentarios destacados:      
#4 EISev
¿Aquí se puede decir el clásico «Murió haciendo lo que más le gustaba» o ni eso?
#3 Leon_Bocanegra
Uno en un sex shop, el otro con los genitales amputados. León está on fire
Doisneau #1 Doisneau
Pobre hombre, espero que llegase a terminar
devilinside #7 devilinside
El difunto debería ser premiado como meneante honorífico por su dedicación hasta el día de su muerte
strike5000 #9 strike5000
La noticia es que todavía queden sex shops con cabinas... o_o
#10 Juantxi
Era la expresión vivir para ver, pero en este caso era morir por ver. Espero que disfrutara. RIP.
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
Clercks
#8 Emotivo
Es posible que tengan que hacer un ataúd especial según el estado en que quedo el finado.
