Encuentran muerto en un sex shop de León a un octogenario

Un octogenario leonés fue hallado muerto ayer en torno a la hora de la sobremesa cuando se encontraba en el interior de un sex shop de un conocido barrio de la capital, al que había acudido para visionar una película de contenido erótico. Fuentes de la investigación aseguraron a este periódico que el deceso se produjo de forma completamente natural, y que después de realizar una inspección ocular y de tomar manifestación al dueño del establecimiento, se llegó a la conclusión de que no había ningún tipo de incidencia que reseñar.