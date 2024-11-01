edición general
Encuentran muertas a dos niñas en el metro de Nueva York cuando querían hacer un peligroso reto de TikTok

Dos niñas fueron halladas muertas en un tren de la red de metro de la ciudad de Nueva York este sábado por la mañana después de que intentaran llevar a cabo un reto viral de TikTok, llamado 'surfear los vagones', que salió mal. Tal y como recoge el Mirror, la policía de Nueva York acudió rápidamente a una llamada hecha desde la parada de Marcy Avenue en Brooklyn poco después de las 3 de la madrugada, donde descubrieron a dos niñas inconscientes que después fueron declaradas muertas en la escena. La policía aún no ha identificado a las víctimas

Ahora es culpa de Tik Tok y hace unos años de Facebook. Y mañana a saber de qué. Al menos ya no le pueden culpar a los chinos. Ahora es de un afín a Trump!
Moraleja haces gilipolladas peligrosas te mueres haciendolas.
