Encuentran un fortín romano desconocido del Muro Antonino en los jardines traseros de viviendas en Escocia

A diferencia del Muro de Adriano, construido en piedra, la Antonina se edificó con césped superpuesto en tongadas sobre una cimentación de piedra, un método constructivo que aprovechaba los recursos locales y permitía una rápida ejecución. Sin embargo, la ocupación romana de esta línea defensiva fue breve: en torno a la década de los años 160, aproximadamente dos décadas después de su construcción, las legiones se replegaron hacia el sur y restablecieron el Muro de Adriano como límite definitivo del Imperio.