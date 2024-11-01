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Encuentran un fortín romano desconocido del Muro Antonino en los jardines traseros de viviendas en Escocia

Encuentran un fortín romano desconocido del Muro Antonino en los jardines traseros de viviendas en Escocia

A diferencia del Muro de Adriano, construido en piedra, la Antonina se edificó con césped superpuesto en tongadas sobre una cimentación de piedra, un método constructivo que aprovechaba los recursos locales y permitía una rápida ejecución. Sin embargo, la ocupación romana de esta línea defensiva fue breve: en torno a la década de los años 160, aproximadamente dos décadas después de su construcción, las legiones se replegaron hacia el sur y restablecieron el Muro de Adriano como límite definitivo del Imperio.

| etiquetas: fortín , romano , muro antonino , escocia
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1 comentarios
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#1 Lusco2
"financiadas por los propietarios y promovidas por la normativa urbanística" eufemismo de que si no pagáis una prospección arqueológica privada no os dejamos ni vender ni hacer nada con vuestra propiedad hasta pasados mil años
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menéame