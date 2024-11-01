edición general
9 meneos
30 clics
Encuentran flotando en el mar el cuerpo sin vida del vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas

Encuentran flotando en el mar el cuerpo sin vida del vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas

El cuerpo de José Vega, de 71 años, fue rescatado por los socorristas en la tarde del martes cerca del puerto de Salinetas, en Gran Canaria

| etiquetas: vicepresidente , flotando , gran canaria , las palmas , futbol
7 2 0 K 94 actualidad
2 comentarios
7 2 0 K 94 actualidad
pepel #1 pepel
Si se hubiera jubilado a los 65, ahora sería ex-vicepresidente.
0 K 20
capitan__nemo #2 capitan__nemo *
¿Salió a nadar y le dio un ataque o estaba implicado en un tema de apuestas deportivas o drogas con alguna mafia y lo ahogaron?
0 K 18

menéame