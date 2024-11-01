·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12603
clics
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
7385
clics
César Calderón: anatomía de un mercenario político
9308
clics
Una oda al self-hosting
4968
clics
La viñeta: Rabia
4398
clics
Tenemos un nuevo ganador en generación de imágenes con IA. Y no es estadounidense sino chino
más votadas
479
Björk denuncia el secuestro de la cantante Magga Stína por Israel
788
Choque en redes entre Puente y Feijóo: "Qué vas a cesar tú, si no has cesado al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable"
553
La Consejera de Sanidad de Ayuso incumple la ley al omitir en el Portal de Transparencia que trabajó durante 17 años para Quirón
674
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
336
El equipo propuesto por Tony Blair para Gaza: multimillonarios, sionistas y una funcionaria de la ONU
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
30
clics
Encuentran flotando en el mar el cuerpo sin vida del vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas
El cuerpo de José Vega, de 71 años, fue rescatado por los socorristas en la tarde del martes cerca del puerto de Salinetas, en Gran Canaria
|
etiquetas
:
vicepresidente
,
flotando
,
gran canaria
,
las palmas
,
futbol
7
2
0
K
94
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
94
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pepel
Si se hubiera jubilado a los 65, ahora sería ex-vicepresidente.
0
K
20
#2
capitan__nemo
*
¿Salió a nadar y le dio un ataque o estaba implicado en un tema de apuestas deportivas o drogas con alguna mafia y lo ahogaron?
0
K
18
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente