Encuentran el cuerpo de Jimmy Gracey, el joven estadounidense desaparecido en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han localizado el cuerpo sin vida de Jimmy Gracey, el joven estadounidense que desapareció en Barcelona el pasado martes, 17 de marzo. Según ha avanzado La Vanguardia, la policía catalana ha hallado el cadáver sobre las 18:00 horas de la tarde frente al Port Olímpic, a cuatro metros de profundidad, tras horas de búsqueda por parte del dispositivo desplegado con embarcaciones de la policía marítima y el apoyo aéreo de un helicóptero en la playa del Somorrostro desde el miércoles.