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Encuentran el cuerpo de Jimmy Gracey, el joven estadounidense desaparecido en Barcelona

Encuentran el cuerpo de Jimmy Gracey, el joven estadounidense desaparecido en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han localizado el cuerpo sin vida de Jimmy Gracey, el joven estadounidense que desapareció en Barcelona el pasado martes, 17 de marzo. Según ha avanzado La Vanguardia, la policía catalana ha hallado el cadáver sobre las 18:00 horas de la tarde frente al Port Olímpic, a cuatro metros de profundidad, tras horas de búsqueda por parte del dispositivo desplegado con embarcaciones de la policía marítima y el apoyo aéreo de un helicóptero en la playa del Somorrostro desde el miércoles.

| etiquetas: jimmy , gracey
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3 comentarios
6 1 0 K 73 actualidad
#2 Nuisaint
Hay mucho delincuente en esa zona del puerto. Los extranjeros no lo saben claro. Y a la policía le da igual.
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allaquevamos #1 allaquevamos
Ahora quedará por ver si "se murio" o "lo mataron".
Lo segundo no sería raro tal y como está Barcelona en los últimos años.
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#3 Nuisaint
#1 Soy de Barcelona y es cierto que hay mucha delincuencia, pero te aseguro que antes era mucho peor. Si hubieras pasado por la Perona o por la Mina en los 80s lo entenderías perfectamente.
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menéame