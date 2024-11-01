Encuentran en África austral las geometrías más antiguas de la humanidad, grabadas en huevos de avestruz hace más de 60.000 años

En diversos yacimientos arqueológicos del sur de África, los equipos de investigación llevan décadas recuperando cientos de fragmentos de cáscaras de huevo de avestruz, que muy probablemente eran utilizados como contenedores para el agua, con grabados de más de 60.000 años de antigüedad. Un análisis demuestra que estos patrones no fueron aleatorios ni improvisados, sino que respondían a reglas geométricas recurrentes y sorprendentemente organizadas.