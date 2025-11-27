Encuentran 2 toneladas de coca oculta en fruta ecuatoriana en Valencia

La operación arrancó en noviembre de 2023, cuando los investigadores detuvieron a varias personas tras localizar más de 3.000 kilos de cocaína escondidos en dos contenedores. A partir de ese momento, los agentes siguieron el rastro de individuos sospechosos de usar empresas de importación de fruta sudamericana como tapadera. Un año después, en noviembre de 2024, la investigación policial dio un nuevo resultado: 500 kilos de cocaína ocultos en cuatro contenedores que una empresa valenciana había recibido en el puerto de Vigo.