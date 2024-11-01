edición general
Encuentra en la isla de Ons un maravedí de 1622, del reinado de Felipe IV, un "testimonio valioso" de la actividad marítima  

La playa de As Dornas, en la isla de Ons, ha sido el escenario del hallazgo de un maravedí, una antigua moneda española, acuñado en 1622 durante el reinado de Felipe IV, que supone un "testimonio valioso" de la circulación monetaria y la actividad marítima histórica en el entorno del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Se aprecia un resello 'VIII', característico de los realizados en 1641-1642, "cuando se resellaron monedas antiguas para convertirlas en piezas de 8 maravedís ante la crisis monetaria del siglo XVI

Manuel_A. #1 Manuel_A.
Hayan una moneda acuñada en España en España. Gran hallazgo con grandes implicaciones.
#2 Robe7064
Me esperaba que la isla de Ons estuviera en Indonesia o Filipinas. Tras empezar a leer y ver "As Dornas", esperaba que por lo menos fuera Cabo Verde o en el peor de los casos, Portugal. Pero ¡¿Galicia?! De verdad que no lo vi venir.
