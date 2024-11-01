Encontrar tu antiguo piso de alquiler en Idealista por 900 euros más: “Ni siquiera habían pintado”

El alza de los alquileres provoca subidas disparadas, con incrementos en todas las provincias, según los datos fiscales, y sin apenas mejoras en muchos casos: “Estaba peor que cuando entramos y con humedades y lo subieron más de 250 euros”. Javi acababa de mudarse cuando recibió un mensaje de su antigua compañera de piso, que también se había visto obligada a cambiar de casa. Era el anuncio de la vivienda que ambos habían compartido con la novia de él y otra amiga.