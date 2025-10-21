Encarcelada una mujer sospechosa del robo en el Museo de Historia Natural

Una mujer de nacionalidad china ha sido imputada y encarcelada en Francia, tras su entrega por las autoridades españolas que la detuvieron en Barcelona el 30 de septiembre, por el robo de cerca de seis kilos de oro de las colecciones del Museo de Historia Natural de París el mes pasado. La Fiscalía de París indicó este martes en un comunicado que la inculpación de esta mujer de 25 años por un juez instructor del Tribunal de París se formalizó el pasado 13 de octubre y que a continuación otro magistrado decretó su ingreso en prisión.