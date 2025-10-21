edición general
Encarcelada una mujer sospechosa del robo en el Museo de Historia Natural

Una mujer de nacionalidad china ha sido imputada y encarcelada en Francia, tras su entrega por las autoridades españolas que la detuvieron en Barcelona el 30 de septiembre, por el robo de cerca de seis kilos de oro de las colecciones del Museo de Historia Natural de París el mes pasado. La Fiscalía de París indicó este martes en un comunicado que la inculpación de esta mujer de 25 años por un juez instructor del Tribunal de París se formalizó el pasado 13 de octubre y que a continuación otro magistrado decretó su ingreso en prisión.

cocolisto #1 cocolisto *
Lo de los museos en Francia empieza a ser preocupante.Creo que en mis visitas a distintos museos allí he hecho el canelo.

Relacionada del día del robo:

www.rfi.fr/es/francia/20250917-roban-piezas-de-oro-valuadas-en-600-000
El_Tio_Istvan #3 El_Tio_Istvan *
Ciudadana china? No se llamará Lu Pin, no?

Edit : madre mía no sé qué me pasa hoy con los chistes...:palm:
#2 To_lo_loco
Hay museos por el mundo cuyas medidas de seguridad son de risa.

Se me ocurre decir, por ejemplo los de algunas catedrales… Mejor harían en empezar a contratar a alguien y no creer que su diosito vela por sus cosas.
