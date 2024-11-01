Las empresas siguen sin tener que pagar los complementos aparte del salario mínimo

El decreto del salario mínimo de 2026 ya está en el BOE. Tal y como anunciamos en Laboro, de momento no se ha cumplido la promesa del Gobierno y de los “sindicatos” CC.OO. y UGT de que los complementos del convenio serían aparte del salario mínimo. Además, la realidad es que los convenios que firman Coquito y Ugeto demuestran que quieren impedir que las empresas que les financian tengan que pagar los complementos aparte del salario mínimo.