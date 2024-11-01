edición general
13 meneos
43 clics

Las empresas siguen sin tener que pagar los complementos aparte del salario mínimo

El decreto del salario mínimo de 2026 ya está en el BOE. Tal y como anunciamos en Laboro, de momento no se ha cumplido la promesa del Gobierno y de los “sindicatos” CC.OO. y UGT de que los complementos del convenio serían aparte del salario mínimo. Además, la realidad es que los convenios que firman Coquito y Ugeto demuestran que quieren impedir que las empresas que les financian tengan que pagar los complementos aparte del salario mínimo.

| etiquetas: sin pagar , complementos , salario mínimo , cc.oo. , ugt
11 2 0 K 186 actualidad
2 comentarios
11 2 0 K 186 actualidad
#1 DatosOMientes
¿CCOO y UGT vendiendo a los trabajadores?
Por los bigotes de una gamba, qué sorpresa.
0 K 12
#2 Tecar
Está explicado como el culo, porque uno se puede llevar a casa el base más un complemento de saludo por la mañana que al final lo que se le ingresa en la cuenta es lo que le vale al común de los currelas.
Resumiendo, el que cobre ya el salario mínimo o por encima, no notará diferencia, sea el concepto que sea.
0 K 7

menéame