Las empresas siguen sin tener que pagar los complementos aparte del salario mínimo

El decreto del salario mínimo de 2026 ya está en el BOE. Tal y como anunciamos en Laboro, de momento no se ha cumplido la promesa del Gobierno y de los “sindicatos” CC.OO. y UGT de que los complementos del convenio serían aparte del salario mínimo. Además, la realidad es que los convenios que firman Coquito y Ugeto demuestran que quieren impedir que las empresas que les financian tengan que pagar los complementos aparte del salario mínimo.
Por los bigotes de una gamba, qué sorpresa.
Resumiendo, el que cobre ya el salario mínimo o por encima, no notará diferencia, sea el concepto que sea.