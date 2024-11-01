¿Por qué las empresas canadienses prefieren contratar trabajadores extranjeros temporales, incluso cuando hay trabajadores nacionales disponibles y reciben el mismo salario? [EN]

La escasez de mano de obra es brutal, dicen, la supervivencia de las empresas es imposible sin trabajadores extranjeros. “Para empresas como Canadian Tire, que ha sido multada por maltratar a sus trabajadores, los extranjeros son vistos como mano de obra asequible y confiable, es menos probable que exijan o defiendan los mismos estándares laborales que esperan los trabajadores canadienses”. Los extranjeros trabajan más horas, se ausentan menos, se esfuerzan más, están más motivados y exigen menos que los nacionales.