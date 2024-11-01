edición general
¿Por qué las empresas canadienses prefieren contratar trabajadores extranjeros temporales, incluso cuando hay trabajadores nacionales disponibles y reciben el mismo salario? [EN]

La escasez de mano de obra es brutal, dicen, la supervivencia de las empresas es imposible sin trabajadores extranjeros. “Para empresas como Canadian Tire, que ha sido multada por maltratar a sus trabajadores, los extranjeros son vistos como mano de obra asequible y confiable, es menos probable que exijan o defiendan los mismos estándares laborales que esperan los trabajadores canadienses”. Los extranjeros trabajan más horas, se ausentan menos, se esfuerzan más, están más motivados y exigen menos que los nacionales.

WcPC
Eso no ocurre en Canadá, ocurre en todo el mundo y uno de los factores más importantes por la que ocurre son las propias leyes contra la inmigración...
Son las propias leyes contra la inmigración las que mantienen al trabajador inmigrante en un constante miedo a ser denunciado, a ser despedido, etc...
Robus
#2 Me has recordado la visita que hice una vez a Ellis Island, el punto de entrada para inmigrantes en USA procedentes de Europa entre finales del siglo XIX y mediados del XX.

En una de las representaciones del proceso de inmigración había un juicio en el que dictaminaban si un hombre podía entrar o no en los estados unidos; en la vista el hombre indicó que no sería un problema porque ya tenía trabajo y, de hecho, su empleador había pagado su pasaje... al contrario de lo que esperabamos, ese…   » ver todo el comentario
Chuache_cientifico
Si es como aquí, será porque se dejan explotar más.
