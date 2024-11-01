Empresas y lobbies de defensa suman 50 fichajes de militares y ex altos cargos desde la invasión de Ucrania

Empresas y lobbies relacionados con el sector de la defensa en España han fichado ya a unos 50 militares, políticos y ex altos cargos como consejeros, asesores o directivos desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022. El sector está de moda y es un hervidero de fichajes, contratos y anuncios en los últimos meses, en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica y gasto público multimillonario para cumplir las exigencias de la OTAN.
| etiquetas: lobbies , defensa , militares , ucrania , indra , escribano , airbus , oesía
