edición general
13 meneos
35 clics
Empresas japonesas pagan a trabajadores mayores para que se sienten junto a una ventana y no hagan nada mientras en occidente exigen productividad de IA solo para mantener el trabajo [EN]

Empresas japonesas pagan a trabajadores mayores para que se sienten junto a una ventana y no hagan nada mientras en occidente exigen productividad de IA solo para mantener el trabajo [EN]

Mientras las empresas estadounidenses y europeas obligan a los trabajadores a volver a trabajar cinco días en la oficina y los presionan para lograr una eficiencia cada vez mayor, Japón está pagando silenciosamente a miles de empleados mayores para que se presenten, se sienten y no hagan casi nada. Para que esto sea posible, el gobierno impulsó una Ley revisada sobre la estabilización del empleo de las personas mayores y una serie de subsidios que incentivan a las empresas a asegurar oportunidades de empleo para los trabajadores hasta los 70.

| etiquetas: japón , trabajadores , mayores , occidente , ia , no hacer nada
9 4 0 K 165 Japón
5 comentarios
9 4 0 K 165 Japón
#1 Pivorexico
Aquí lo llamamos Senado y/o cargos honoríficos.
3 K 42
Tontolculo #3 Tontolculo
#1 incluso euro-parlamento
0 K 10
#2 chavi
O sea, les obligan a ir a no hacer nada y paga el estado.

Que mejora supone eso sobre la simple jubilación?
1 K 21
Dragstat #4 Dragstat
#2 la apariencia que es lo más importante. Aunque salga más caro, contablemente se engaña a la vista. Menos gasto en pensiones, más población activa, menos jubilados y más ayudas a empresas. Con Trump ya se ve como lo importante es el relato, no la realidad.
1 K 23
#5 drstrangelove
Pues a mí me encanta la Economía Japonesa, o "Abenomics" como popularmente se llama, aplican la Teoría Monetaria Moderna hasta sus últimas consecuencias, asegurando trabajo a todo el mundo y destrozando el mito de que la deuda es mala y que crea inflación (mientras sea en su moneda...sin problemas, pueden pagarla emitiendo más moneda).

Además eso trabajadores mayores pueden servir de mentores para los más jóvenes y resolver problemas de forma más rápida y práctica.
0 K 11

menéame