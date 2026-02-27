Empresas japonesas pagan a trabajadores mayores para que se sienten junto a una ventana y no hagan nada mientras en occidente exigen productividad de IA solo para mantener el trabajo [EN]

Mientras las empresas estadounidenses y europeas obligan a los trabajadores a volver a trabajar cinco días en la oficina y los presionan para lograr una eficiencia cada vez mayor, Japón está pagando silenciosamente a miles de empleados mayores para que se presenten, se sienten y no hagan casi nada. Para que esto sea posible, el gobierno impulsó una Ley revisada sobre la estabilización del empleo de las personas mayores y una serie de subsidios que incentivan a las empresas a asegurar oportunidades de empleo para los trabajadores hasta los 70.