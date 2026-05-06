Empresas fantasma vinculadas a Maduro desviaron USD 11 mil millones en ingresos petroleros de Venezuela en dos años

Documentos internos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) revelaron que empresas fantasma controladas por Carlos Malpica Flores y otros empresarios cercanos al entorno de Nicolás Maduro exportaron petróleo venezolano por al menos 11.000 millones de dólares durante los años 2021 y 2022 sin que la empresa estatal recibiera suma alguna por esas ventas. Según estadísticas del Banco Central de Venezuela, esa cifra representó aproximadamente la mitad de todos los ingresos petroleros percibidos por el país en ese periodo.