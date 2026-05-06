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Empresas fantasma vinculadas a Maduro desviaron USD 11 mil millones en ingresos petroleros de Venezuela en dos años

Documentos internos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) revelaron que empresas fantasma controladas por Carlos Malpica Flores y otros empresarios cercanos al entorno de Nicolás Maduro exportaron petróleo venezolano por al menos 11.000 millones de dólares durante los años 2021 y 2022 sin que la empresa estatal recibiera suma alguna por esas ventas. Según estadísticas del Banco Central de Venezuela, esa cifra representó aproximadamente la mitad de todos los ingresos petroleros percibidos por el país en ese periodo.

| etiquetas: venezuela , maduro , pdvsa
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6 comentarios
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Alegremensajero #5 Alegremensajero
#3 Lo que se nota es tu falta de comprensión lectora.
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#6 osen
¿A nadie le molesta está firma de escribir cifras? O todo texto o todo números. Formas correctas de escribirlo en castellano:
11.000 millones de USD
11.000 millones de dólares
Once mil millones de dólares
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#1 lawerka
Bulos de la extrema derecha atacando a los bondadosos socialistas con recortes de prensa, sin pruebas y varios DNIs
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YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre *
#1 No exactamente bulos, PDVSA lleva años sancionada y no puede comerciar libremente, se sabe que se usan empresas pantalla para eludir el bloqueo económico (previo al naval de hace unos meses) para vendérselo a China, entre otros, pero eso no quiere decir que no llegase ese dinero a las arcas del estado

Que después que lo robasen o no ya es otro tema, pero dudo que si así fuese lo publicasen, los 11 ministros que están ahora 10 eran de Maduro y el nuevo es el que sustiuyo a Delcy, ídem. con el resto de secretarios y altos mandos de la administración y el ejército (bueno, creo que a dos generales los sutituyeron pero quizás como purga por incompetencia tras la captura/secuestro de Maduro)
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#3 lawerka
#2 creí que se notaría la ironía
2 K -6
ostiayajoder #4 ostiayajoder *
#3 No te da la razón.

Tu insinuas corrupción, #2 dice q la noticia sólo dice q hacian eso y que es evidente que lo hacían/tenían q hacerlo para saltarse el bloqueo al q estaban sometidos.

Q alguien haya robado, o no, es otra cosa diferente. Esta noticia sólo confirma lo esperable: q como tenian prohibido exportar por USA usaban trapicheo para exportar pese a USA.
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menéame