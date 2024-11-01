·
date 2024-11-01
Empresas de EE.UU. eliminan puestos de DIVERSIDAD
Empresas de EE.UU. eliminan puestos de DIVERSIDAD, el movimiento woke está siendo atacado
actualidad
10 comentarios
#2
themarquesito
Traducción: el estándar de contratación volverá a ser el varón blanco heterosexual.
3
K
54
#3
poxemita
#2
y tias buenas, que el varón blanco heterosexual tendrá que acosar a alguien.
1
K
21
#5
DenisseJoel
#3
Y también necesitarán algún compañero racializado, para no sentirse racistas.
0
K
11
#6
poxemita
#5
para eso con el inmigrante de la cafetería suficiente.
0
K
10
#4
eltxoa
#2
Las empresas van a empezar a contratar incompetentes solo porque sean blancos heterosexuales. Es imposible, es como si hubieran antes contratado incompetentes por ser de colores varios y con pronombres épicos.
2
K
32
#7
HeilHynkel
*
#4
Es divertido ver como la gente que no es de rancio abolengo piensa que van a ser ellos los elegidos para los puestos buenos.
Si te ha quitado el puesto ese gente que tanto desprecias .. igual va a ser por otra que no por tu piel.
0
K
19
#8
eltxoa
#7
¿A que gente tanto desprecio? Parece que sabes todo de mí
0
K
11
#1
aPedirAlMetro
*
"el movimiento woke está siendo atacado"
El movimiebto woke ha concluido, vivimos en un mundo de tendencias breves. A ver que lo reemplaza, miedo me da
1
K
23
#9
kobofen
#1
No ha concluido ni de coña. Persiste en las universidades, que tiene ocupadas, con el permiso explícito de los donantes que pagan eso.
1
K
0
#10
aPedirAlMetro
*
#9
Que sabras tu de universidades si no has pisado una en tu vida, querida cuenta clon
octubre 205
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
