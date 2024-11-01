edición general
Empresas de EE.UU. eliminan puestos de DIVERSIDAD

Empresas de EE.UU. eliminan puestos de DIVERSIDAD, el movimiento woke está siendo atacado

themarquesito #2 themarquesito
Traducción: el estándar de contratación volverá a ser el varón blanco heterosexual.
#3 poxemita
#2 y tias buenas, que el varón blanco heterosexual tendrá que acosar a alguien.
#5 DenisseJoel
#3 Y también necesitarán algún compañero racializado, para no sentirse racistas.
#6 poxemita
#5 para eso con el inmigrante de la cafetería suficiente.
eltxoa #4 eltxoa
#2 Las empresas van a empezar a contratar incompetentes solo porque sean blancos heterosexuales. Es imposible, es como si hubieran antes contratado incompetentes por ser de colores varios y con pronombres épicos. :roll: :troll:
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
#4

Es divertido ver como la gente que no es de rancio abolengo piensa que van a ser ellos los elegidos para los puestos buenos.

Si te ha quitado el puesto ese gente que tanto desprecias .. igual va a ser por otra que no por tu piel.
eltxoa #8 eltxoa
#7 ¿A que gente tanto desprecio? Parece que sabes todo de mí :troll:
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"el movimiento woke está siendo atacado"

El movimiebto woke ha concluido, vivimos en un mundo de tendencias breves. A ver que lo reemplaza, miedo me da
#9 kobofen
#1 No ha concluido ni de coña. Persiste en las universidades, que tiene ocupadas, con el permiso explícito de los donantes que pagan eso.
aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro *
#9 Que sabras tu de universidades si no has pisado una en tu vida, querida cuenta clon octubre 205
