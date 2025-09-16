edición general
5 meneos
7 clics

Empresas despiden a empleados por justificar o incluso criticar tras el asesinato de Charlie Kirk, cediendo a la presión de políticos y activistas de derecha [EN]

Ante la muerte de Charlie Kirk, empresas y entidades públicas han despedido o sancionado a quien justifique, minimice lo sucedido o incluso critique a Charlie. Esto incluye docentes, universidades, aerolíneas, medios y restaurantes. Muchos reclaman vulneraciones a la libertad de expresión; algunos lo llaman una campaña de intimidación política.

| etiquetas: charliekirk , despidos , censura , expresión , derecha , trump , polarización
4 1 1 K 37 politica
2 comentarios
4 1 1 K 37 politica
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
A Alex Jones no le gusta esto, bueno ni a toda la tropa que decían que los tiroteos de Uvalde y Sandy Hook eran actores
1 K 40
armadilloamarillo #2 armadilloamarillo *
Un listado de algunos despidos:
- Profesores en Carolina del Sur, Massachusetts, Nueva York, Atlanta y Misuri despedidos o suspendidos por posts celebrando o minimizando la muerte de Kirk.
- Un empleado de Middle Tennessee State University fue despedido por expresar "cero simpatía".
- Freddy's, Carolina Panthers, Perkins Coie, Office Depot y aerolíneas (American, United, Delta) despidieron o sancionaron personal por publicaciones críticas.
- Karen Attiah (Washington Post) y Matthew Dowd (MSNBC) fueron despedidos por comentarios críticos.
- DC Comics canceló una serie (Red Hood) tras declaraciones de su autora sobre Kirk.
0 K 10

menéame