Empresas despiden a empleados por justificar o incluso criticar tras el asesinato de Charlie Kirk, cediendo a la presión de políticos y activistas de derecha [EN]

Ante la muerte de Charlie Kirk, empresas y entidades públicas han despedido o sancionado a quien justifique, minimice lo sucedido o incluso critique a Charlie. Esto incluye docentes, universidades, aerolíneas, medios y restaurantes. Muchos reclaman vulneraciones a la libertad de expresión; algunos lo llaman una campaña de intimidación política.
| etiquetas: charliekirk , despidos , censura , expresión , derecha , trump , polarización
- Profesores en Carolina del Sur, Massachusetts, Nueva York, Atlanta y Misuri despedidos o suspendidos por posts celebrando o minimizando la muerte de Kirk.
- Un empleado de Middle Tennessee State University fue despedido por expresar "cero simpatía".
- Freddy's, Carolina Panthers, Perkins Coie, Office Depot y aerolíneas (American, United, Delta) despidieron o sancionaron personal por publicaciones críticas.
- Karen Attiah (Washington Post) y Matthew Dowd (MSNBC) fueron despedidos por comentarios críticos.
- DC Comics canceló una serie (Red Hood) tras declaraciones de su autora sobre Kirk.