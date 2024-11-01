Empresas condenadas por el ‘cartel del fuego’ siguen contratando con el Estado pese a sanciones

Una sentencia de la Audiencia Nacional confirma que varias empresas del sector aéreo contraincendios formaron un cartel para amañar concursos públicos durante 20 años. A pesar de las condenas y prohibiciones de contratar, estas compañías siguen adjudicándose contratos millonarios con el Ministerio de Transición Ecológica y comunidades autónomas. La prohibición de contratar, con un plazo de solo nueve meses y ralentizada por recursos judiciales, muestra ser un mecanismo ineficaz para sancionar la corrupción empresarial en España.