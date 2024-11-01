·
9
La empresa de Trump refuerza su foco en el sector inmobiliario saudí
La Organización Trump y Dar Global lanzan ventas por US$10.000 millones en Arabia Saudita, en un contexto de reformas que facilitan la inversión extranjera.
arabia saudí
,
trump
,
eeuu
,
inmobiliarias
,
negocio inmobiliario
actualidad
#1
themarquesito
Haciendo caja a base de bien con la presidencia
2
K
56
#2
Verdaderofalso
#1
está teocracia es buena, no como la iraní
0
K
20
#3
Donlixo
USA corp
0
K
6
