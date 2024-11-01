'La empresa de sillas': Vergüenza ajena sobre oficinistas para paladares exquisitos

Dicen los papeles que HBO, en su lucha a la desesperada, batiéndose en retirada, derrotada por las grandes bestias del streaming, intenta con La empresa de sillas (The Chair company) convertir al cómico Tim Robinson en su nuevo Larry David. La estrategia considera que el autor de I think you should leave, una serie de humor a base de sketches, cuenta con un público muy fiel y que su contenido es fácilmente viralizable y convertible en meme. De alguna manera, HBO busca nichos de público fiel. Lo que antes era la obsesión por la televisión “de