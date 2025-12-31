edición general
La empresa que gestiona la M-30 pasará a ser 100% municipal desde este 1 de enero

#7 mam23
Remunicipalizar= hacerse cargo de una deuda privada. Me apuesto algo a que hay una deuda oculta que se irá sabiendo .
#9 solojavi
#7 He pensado en eso mismo o un pelotazo de pagarlo a XXX para revenderlo, a la misma empresa lógicamente, por xxx.
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
sabiendo que quien estará al frente de esto ahora es un tal Almeida, cualquier gestión de una empresa privada de mierda lo hará mejor con seguridad
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo
el del comentario 3 de arriba acaba de hacer alcaldesa de Madrid a IDA
tul #6 tul
A robar que son dos dias!
Findeton #8 Findeton
Deberían privatizarla de verdad, que el ayuntamiento no pague nada, e implantar un telepeaje o algo así.
#11 Marisadoro
#8 No solo la M30, se deberian privatizar, con peajes o algo así, todas las calles de todos los ayuntamientos.

¡Feliz año!
#1 MADMax2 *
[se puede leer en modo lectura]

El Ayuntamiento se hace con la titularidad de Madrid Calle 30 tras adquirir la semana pasada las acciones de un socio privado

Madrid Calle 30, la empresa encargada de la gestión y explotación de la M-30, pasará a ser desde este jueves, 1 de enero de 2026, de titularidad íntegramente municipal, una vez culminado el proceso de cambio de modelo de gestión impulsado por el Ayuntamiento de Madrid. Así lo ha anunciado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma

#10 eldelcerro
Les robaron a manos llenas,quedó claro con Carmena. ahora que toca renovar instalaciones le compran su parte a sus socios.
#5 HangTheRich
Probablemente lo han adquirido todo para pasarle el chiringuito a uno de los suyos. O en otras palabras, Quiron, gestión de vias.
#3 xaxipiruli
Hay que felicitar al gobierno de Ayuso por no poner trabas a una decisión que refuerza lo público y aporta estabilidad a una infraestructura clave como la M-30.

Ahora a hacer lo mismo con la Sanidad y Educación, gracias!
