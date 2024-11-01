edición general
7 meneos
7 clics
Una empresa de fusión nuclear respaldada por Google se une a un equipo de UK hacia la tecnología del haz neutro [ENG]

Una empresa de fusión nuclear respaldada por Google se une a un equipo de UK hacia la tecnología del haz neutro [ENG]

La empresa privada estadounidense de energía de fusión nuclear TAE Technologies y la Autoridad de Energía Atómica del Reino Unido (UKAEA) han anunciado una inversión bilateral para desarrollar y fabricar sistemas de haz neutro, un componente crítico para la producción de energía de fusión. Estos haces son esenciales para mantener el plasma en las condiciones necesarias para producir electricidad. Dentro del recipiente del haz, los protones se aceleran y se combinan con electrones para crear una corriente de átomos de hidrógeno neutros de alta e

| etiquetas: haz neutro , tae , ukaea , google , energía , fusión , chevron
6 1 0 K 80 tecnología
5 comentarios
6 1 0 K 80 tecnología
azathothruna #1 azathothruna
China hizo mejor la tarea.
Concentrarse primero en recursos y energia abundante, luego la IA y los chips
Aun me caga de risa que los gringos aun no se dan cuenta de los apagones a lo ezpañistan que sufriran por tratar de alcanzar a china
0 K 18
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Si en el camino de conseguir la energía de fusión ya se ha conseguido adaptar la misma tecnología para tratamientos no invasivos contra el cáncer, eso demuestra toda investigación y avances terminan consiguiendo muchos resultados por el camino.
0 K 12
#2 bestiapeluda
Mal rollo. Todos los pasos que dan estos imperios tecnológicos son hacia el control total de la población mundial. Los europeos ya somos dependientes de google al 100%, uno de los grandes beneficiados por el régimen demoníaco de Trumpf. A día de hoy no se puede tener un teléfono que no sea android (de google) o iphone, con lo que tienen Europa a su servicio.
0 K 7
azathothruna #4 azathothruna
#2 Pudieron tener Xiaomi, pero creo que los europedos vetaron el 5G Chino.
Sin olvidar la "superioridad europeda", que ursula demostro en su viaje a china, por eso la metieron en un bus :troll:
0 K 18
#5 bestiapeluda *
#4 Que los partidos mayoritarios en el parlamento europeo estén a sueldo del sionismo y las tecnológicas no implica que los europeos lo estemos. España es el único país que intenta hacer tratos con China en serio, y yo no tengo duda de el gobierno está siendo atacado sistemáticamente por las putas del imperio por eso. Si hubiesen permitido un SO chino en los teléfonos, yo no tendría un puto android de mierda, que cada día me da más asco.

No sé de qué país eres tú, pero no voy a insultarte, lo…   » ver todo el comentario
0 K 7

menéame