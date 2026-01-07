edición general
3 meneos
4 clics
La empresa estatal venezolana PDVSA confirmó que negocia con Estados Unidos la venta de petróleo

La empresa estatal venezolana PDVSA confirmó que negocia con Estados Unidos la venta de petróleo

La estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) confirmó este miércoles que mantiene negociaciones con Estados Unidos para concretar la venta de “volúmenes de petróleo”. “Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes", señaló la empresa en un comunicado difundido en sus redes sociales.

| etiquetas: venezuela , pdvsa
2 1 0 K 26 politica
2 comentarios
2 1 0 K 26 politica
Pertinax #1 Pertinax *
Pata sorpresa de nadie. Por cierto, EEUU siempre ha sido el segundo mayor importador de petróleo venezolano, como China el primero (con cargo a la deuda) o Rusia.
Lo que es seguro es que el pueblo venezolano no va a beneficiarse, como no lo ha hecho durante muchos años.
0 K 17
Findeton #2 Findeton
#1 Lo que es seguro es que tienes una bola de cristal.
0 K 8

menéame