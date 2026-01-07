La empresa estatal venezolana PDVSA confirmó que negocia con Estados Unidos la venta de petróleo

La estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) confirmó este miércoles que mantiene negociaciones con Estados Unidos para concretar la venta de “volúmenes de petróleo”. “Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes", señaló la empresa en un comunicado difundido en sus redes sociales.