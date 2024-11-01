edición general
La empresa Enlight, beneficiaria de la ocupación de Palestina detrás del parque solar en Valencia

Enlight, inversor del megaparque solar en Segunto, en el punto de mira por vínculos con Israel y actividades en territorios cupados, genera tensión en el País Valenciano. [Val]

