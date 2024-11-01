edición general
La empresa Boring Co. de Elon Musk acusada de casi 800 infracciones medioambientales en el proyecto de Las Vegas [ING]

Las autoridades reguladoras del estado de Nevada han acusado a la empresa Boring Co. de Elon Musk de infringir la normativa medioambiental casi 800 veces en los últimos dos años, mientras excava una extensa red de túneles bajo Las Vegas para su «transporte público» impulsado por Tesla. Las presuntas infracciones de la empresa incluyen comenzar a excavar sin autorización, verter agua sin tratar en las calles de la ciudad y derramar lodo de sus camiones.

| etiquetas: boring co. , elon musk , las vegas , infracción , medio ambiente , túnel , tesla
5 comentarios
themarquesito #4 themarquesito
Dado el extraordinario número de contravenciones, NDEP ha decidido ejercer su poder discrecional para reducir la sanción a dos violaciones sancionables con 5,000 dólares por permiso, que cree que ofrece una razonable penalización que servirá para disuadir de futuros incumplimientos.

@PasaPollo @Livingstone85. ¿Le encontráis alguna explicación a este razonamiento?
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

¿Le encontráis alguna explicación a este razonamiento?

¿sobornos? :-D
Khadgar #1 Khadgar
Y se saldrán de rositas.
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Basicamente un "hago lo que me da la gana, si me multan pago pero me saldra mas barato que cumplir la normativa".
pablicius #3 pablicius
Lo más cachondo de todo esto es que el sistema en sí es una estafa que desde el principio no tuvo ningún sentido.
