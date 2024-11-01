La empresa Boring Co. de Elon Musk acusada de casi 800 infracciones medioambientales en el proyecto de Las Vegas [ING]

Las autoridades reguladoras del estado de Nevada han acusado a la empresa Boring Co. de Elon Musk de infringir la normativa medioambiental casi 800 veces en los últimos dos años, mientras excava una extensa red de túneles bajo Las Vegas para su «transporte público» impulsado por Tesla. Las presuntas infracciones de la empresa incluyen comenzar a excavar sin autorización, verter agua sin tratar en las calles de la ciudad y derramar lodo de sus camiones.