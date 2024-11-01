El empleo tras el final del verano: El paro cae en 4.846 personas

La vuelta a la rutina tras el final del verano habitualmente deja buenas noticias en el mercado laboral, salvo los datos del año pasado con un exiguo crecimiento de los afiliados a la Seguridad Social. Los meses de septiembre, salvo en épocas de crisis, trae recuperaciones los números de parados y afiliaciones tras las frecuentes malas cifras de agosto en cuanto a empleo se refiere. En el noveno mes del año, España creó 31.462 puestos de trabajo,