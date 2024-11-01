Una empleada de hogar sin papeles es despedida por faltar al trabajo por una operación de apendicitis: es nulo y deben pagarle 7.000 euros

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado nulo el despido de una empleada de hogar a la que echaron por haber faltado varios días al trabajo, debido a una operación de apendicitis. Aunque avisó de su situación, su empleadora no podía esperar a su recuperación, decidiendo despedirla verbalmente. La trabajadora no estaba de alta en la Seguridad Social y no contaba con permiso de residencia ni de trabajo.