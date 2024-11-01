Una empleada de hogar sin papeles es despedida por faltar al trabajo por una operación de apendicitis: es nulo y deben pagarle 7.000 euros

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado nulo el despido de una empleada de hogar a la que echaron por haber faltado varios días al trabajo, debido a una operación de apendicitis. Aunque avisó de su situación, su empleadora no podía esperar a su recuperación, decidiendo despedirla verbalmente. La trabajadora no estaba de alta en la Seguridad Social y no contaba con permiso de residencia ni de trabajo.
| etiquetas: empleada de hogar , bizkaia , despido , apendicitis
Si mañana todos los que tienen inmigrantes sin permiso de trabajo decidieran dejar de pagar y contratar personas demandantes de empleo de las listas del paro, con contrato y cotización, no me imagino las consecuencias a corto plazo.
Les obligaría a girar a la izquierda y ese intermitente no les va
La gente que está apuntada a paro, habría que ver cuántos aceptan el trabajo doméstico y cuántos empleadores, si tienen que pagar cotizaciones, prescinden de emplear a nadie.
Imagina que tienes un sueldo de 15€ netos a la hora y pagas 10€ en negro por la limpieza. Y que con las cotizaciones, impuestos, pago del smi etc tenerlo legal pasa a costarte 16€. Pues igual te pides una reducción de jornada de una hora al día (que si tienes hijos menores de 12 años te la tienen que conceder) y pasas de contratar a nadie.
No hablemos ya de una empleada de limpieza que en muchísimos casos se contrata por horas y así pueden negociar "a la baja" el coste del empleado, entre otros truquis como meter… » ver todo el comentario
Lo hagas como lo hagas sospecho que te va a salir más coste para el empleador pagar cotizaciones y hacer el contrato por lo legal que hacerlo irregular en negro.
Si por ellos fuese, esta mujer hubiese muerto de una peritonitis tras la patada en el culo para meterla en una patera de vuelta a dios sabe donde.
Pues, toma, te toca amoquinar el parné.
En mi caso personal y familiar, hemos tenido que contratar a varias personas para cuidar de una persona mayor que en las residencias no podían atender bien por ciertas… » ver todo el comentario
No te esperas a votar y cruzar los dedos para que en 4 años te solucionen el problema que tienes hoy
Que el colegio público es una mierda o acosan a tus hijos y nadie hace nada, pues los llevas al privado, no los vas a tener de mártires o sin escolarizar
Que el metro está colapsado, pues te vas en moto contaminando, no vas a dejar de ir al trabajo esperando que lo arregle
Que tu abuelo necesita interna y la residencia pública no hay plazas, pues buscas privada o interna
Y esto lo hace la gente independientemente del color del voto.