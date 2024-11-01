edición general
Una empleada de hogar sin papeles es despedida por faltar al trabajo por una operación de apendicitis: es nulo y deben pagarle 7.000 euros

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado nulo el despido de una empleada de hogar a la que echaron por haber faltado varios días al trabajo, debido a una operación de apendicitis. Aunque avisó de su situación, su empleadora no podía esperar a su recuperación, decidiendo despedirla verbalmente. La trabajadora no estaba de alta en la Seguridad Social y no contaba con permiso de residencia ni de trabajo.

empleada de hogar , bizkaia , despido , apendicitis
Dene
vaya ratas los "patrones" de esta trabajadora... sin dar de alta en SS, seguramente sin contrato escrito...despido verbal
EISev
#1 si la persona está en España en situación irregular (entra como turista por ejemplo) no puedes hacerle contrato de trabajo ni cotización a la seguridad social.

Si mañana todos los que tienen inmigrantes sin permiso de trabajo decidieran dejar de pagar y contratar personas demandantes de empleo de las listas del paro, con contrato y cotización, no me imagino las consecuencias a corto plazo.
Antipalancas21
#4 Pero ellos la contrataron para aprovecharse de eso y pagar lo menos posible, poco me parece tenían que ponerles una multa de 7 ceros por lo menos
ochoceros
#4 Las consecuencias a corto plazo serían un aumento positivo de las cotizaciones, bajada del paro, una escasez de trabajadores para tareas poco cualificadas y poco agradables, y por esto mismo una necesidad de regularizar con nuestros mismos derechos a todos estos inmigrantes a los que ahora tratan a patadas.

Les obligaría a girar a la izquierda y ese intermitente no les va :-P
EISev
#9 no creo que sea tan simple

La gente que está apuntada a paro, habría que ver cuántos aceptan el trabajo doméstico y cuántos empleadores, si tienen que pagar cotizaciones, prescinden de emplear a nadie.

Imagina que tienes un sueldo de 15€ netos a la hora y pagas 10€ en negro por la limpieza. Y que con las cotizaciones, impuestos, pago del smi etc tenerlo legal pasa a costarte 16€. Pues igual te pides una reducción de jornada de una hora al día (que si tienes hijos menores de 12 años te la tienen que conceder) y pasas de contratar a nadie.
ochoceros
#13 ¿16€/hora netos? ¿Me estás hablando de que un trabajador con un salario mínimo le cuesta mensualmente a la empresa más de 2.500€ mensuales sólo en salario neto? Dime dónde pagan esos 15 netos la hora por limpieza del hogar que me interesa, porque en el 2025 el coste total para la empresa anda en ~1.800 €.

No hablemos ya de una empleada de limpieza que en muchísimos casos se contrata por horas y así pueden negociar "a la baja" el coste del empleado, entre otros truquis como meter…  media   » ver todo el comentario
EISev
#15 es un ejemplo, si quieres hacer tú los números, encantado

Lo hagas como lo hagas sospecho que te va a salir más coste para el empleador pagar cotizaciones y hacer el contrato por lo legal que hacerlo irregular en negro.
rar
#4 #1 Es que el proceso de regularización debería agilizarse si existe una oferta firme de trabajo. Y vigilar que esa oferta se cumple y es duradera en el tiempo, claro.
ochoceros
#1 Precisamente para evitar cosas como esta le interesa a la ultraderecha cargarse todos los avances sociales en derechos. ¿Qué es eso de que una inmigrante sin permisos de residencia y trabajo pueda faltar al trabajo y encima para recibir asistencia médica urgente?

Si por ellos fuese, esta mujer hubiese muerto de una peritonitis tras la patada en el culo para meterla en una patera de vuelta a dios sabe donde.
Milmariposas
Las familias "bien", españoles de pro, siempre del lado bueno.

Pues, toma, te toca amoquinar el parné.
vicvic
#2 siendo en el país Vasco es más probable, por estadística y sin más datos, que fuera una familia "bien" más cercana al nacionalismo Vasco. Pero es lo de siempre, si son nacionalismos periféricos, todo bien.
MetalAgm
#3 Como si en Neguri no hubiera familias de bien del PP... justo es una zona donde casualmente el PP tiene mayoria de votos...
iIusion
#2 La gente que, por necesidad, se ha visto obligada a contratar a alguien en situación irregular sabe bien lo complicado que es. La mayoría de estas personas son extranjeras sin papeles y, desde fuera, puede parecer explotación laboral. Es ilegal, sí, pero en muchos casos es una situación de conveniencia para ambas partes.
En mi caso personal y familiar, hemos tenido que contratar a varias personas para cuidar de una persona mayor que en las residencias no podían atender bien por ciertas…   » ver todo el comentario
MetalAgm
#8 Y por eso es necesario que haya residencias y centros de atencion publicos de calidad... pero si perdonamos a X millonario sus impuestos porque nos amenaza con irse del pais, si perdonamos al fondo de inversion X sus pagos de impuestos porque si no no invierte en la ciudad... pues asi vamos sin estado de bienestar y que cada uno se page lo que pueda o no...
EISev
#11 muy bien, pero lo mismo que los colegios y otros servicios públicos deteriorados

No te esperas a votar y cruzar los dedos para que en 4 años te solucionen el problema que tienes hoy

Que el colegio público es una mierda o acosan a tus hijos y nadie hace nada, pues los llevas al privado, no los vas a tener de mártires o sin escolarizar

Que el metro está colapsado, pues te vas en moto contaminando, no vas a dejar de ir al trabajo esperando que lo arregle

Que tu abuelo necesita interna y la residencia pública no hay plazas, pues buscas privada o interna

Y esto lo hace la gente independientemente del color del voto.
Milmariposas
#8 Verás, he colaborado muchos años con Cruz Roja y Cáritas en temas de inmigrantes, y especialmente en mujeres inmigrantes. Incluso he impartido muchos cursos de formación para esas mujeres. Pues bien, yo no sé si en la ciudad en la que estaban esas ongs están mejor preparadas o qué pero mujer que llegaba, se la formaba (la inmensa mayoría iban a atender personas de edad, impedidas, con necesidades especiales, cuidar niños, etc) y a través de los abogados se iniciaban procedimientos…   » ver todo el comentario
strike5000
#8 Aparte de que muchas trabajadoras que lo hacen por horas (yo mismo pago a una mujer por limpiarme el piso una vez por semana / 3 horas) prefieren trabajar en negro para no perder ayudas.
Olepoint
Espera, espera, saco la bola y acierto.. ¿ A que la empleadora es del un barrio rico, de esos donde votan mayoritariamente al PP (o al PNV en este caso) y está todo el día diciendo que el problema es la inmigración "ilegal" y que tal y pascual , y que la culpa de todo es de Perro Xanxhe ?
