Empiezan a minar los mares de España: Una tecnología para ganar la batalla más importante

Los mares de España están empezando a sufrir severas modificaciones. Están implementando un tipo de tecnología que podría ganar la batalla más importante. Desde la pesca hasta la acuicultura y la producción de energías renovables, pasando por el turismo costero, la biotecnología, la desalinización, la investigación y la seguridad marítima… Todas estas prácticas involucran al mar y elevan su importancia, sobre todo en lo que tiene que ver con las energías renovables, producto de la transición energética por la que transita el mundo.