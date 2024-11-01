edición general
2 meneos
15 clics

Empiezan a minar los mares de España: Una tecnología para ganar la batalla más importante

Los mares de España están empezando a sufrir severas modificaciones. Están implementando un tipo de tecnología que podría ganar la batalla más importante. Desde la pesca hasta la acuicultura y la producción de energías renovables, pasando por el turismo costero, la biotecnología, la desalinización, la investigación y la seguridad marítima… Todas estas prácticas involucran al mar y elevan su importancia, sobre todo en lo que tiene que ver con las energías renovables, producto de la transición energética por la que transita el mundo.

| etiquetas: mares , proyecto plotec , energía
1 1 0 K 23 MAmbiente
1 comentarios
1 1 0 K 23 MAmbiente
Gry #1 Gry *
Econoticias es basura, hay que leer entre líneas hasta para averiguar de qué demonios están hablando y poder buscarlo en otro sitio.

Edit, hablan de esto: plocan.eu/el-banco-de-ensayos-de-plocan-acoge-la-instalacion-de-don-un
0 K 16

menéame