Emperador de las ratas: el amargo exilio de Napoleón en Santa Elena

«Emperador de las ratas». Así llamaban a Napoleón los guardias encargados de su vigilancia en la isla de Santa Elena. No es difícil imaginar la razón para tal mote: Longwood, la austera villa que se asignó al prisionero francés como residencia en aquel minusculo pedazo de tierra perdido en medio del océano Atlántico -allí serían recluidos algunos jefes zulúes décadas después-, estaba infestada de roedores. Aunque la peor de las incomodidades fue el oficial que estaba al mando de su custodia.