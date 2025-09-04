El empeño del juez Peinado en el 'Caso de Begoña Gómez': interrogatorios en Moncloa y filtraciones  

El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado al Palacio de la Moncloa los correos desde 2018 de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a la que investiga por un presunto delito de malversación. En el vídeo que acompaña esta noticia podrá ver el análisis de Pedro Jiménez, Redactor Jefe de Tribunales de la Cadena SER, sobre la actuación del juez Peinado en la investigación del 'Caso Begoña Gómez'.