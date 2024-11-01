edición general
Emiratos Árabes Unidos opera una "base secreta" en Somalia para armar a milicias genocidas sudanesas: Informe [Eng]

Las RSF acaban de capturar la ciudad de El-Fasher, en Darfur del Norte, y están utilizando armas suministradas por los Emiratos Árabes Unidos para cometer atrocidades.

Free_palestine #1 Free_palestine
Menudos aliados más guay tenemos en occidente, Israel, Arabia Saudí o EAU entre otros, luego se nos llena la boca hablando de los derechos humanos :wall:
capitan__nemo #5 capitan__nemo
Dejad de consumir petroleo y gas y dejareis de financiar a genocidas, terroristas y dictadores.
¿Quienes estan abiertamente en contra de las renovables? Los trumpistas nazis de vox y el corrupto pp del impuesto al sol.
#2 MADMax2 *
A ver si se va a degenerar el uso de la palabra Genocidio.
Un genocidio es una atrocidad, pero una atrocidad no tiene por qué ser un genocidio. Hay atrocidades de muchos tipos, y creo que esa no es un genocidio.


EDIT: Me he despistado ... si es lo de Sudán, si, parece que podría ser un genocidio
#6 j-light
El día que nos venga de vuelta la mierda que hemos dejado que crezca en el mundo...
Tarod #3 Tarod
De secreta no tiene nada, como es obvio…
Andreham #4 Andreham
El uso de "secreto" para cosas que se explican por internet siempre me hace gracia.

Lo que no me hace gracia es que unos follacabras ricos estén matando a civiles. Son literalmente cuatro gatos, se les corta de raíz y se reparte a 33% entre USA-Rusia-China sus petroleras y que se acabe esta mierda.
