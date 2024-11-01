·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8221
clics
Guerra de Ucrania: Pokrovsk, Myrnograd y Kupiansk, en situación crítica
4634
clics
“Aparcas como un gilipollas”. Las pegatinas imposibles de quitar que están triunfando contra los que no saben dejar su coche entre las cuatro líneas
4968
clics
No es un pájaro, no es Clark Kent, es "perro con gafas": los tuiteros resumen las pullas de Sánchez y el show de las derechas en la comisión del Senado
5514
clics
Precipitaciones medias anuales en Europa (2023)
4112
clics
Qué es la línea de Wallace, la frontera invisible que los animales nunca traspasan
más votadas
351
El día que un apagón reveló el truco detrás del precio de la electricidad
303
El Gobierno comunica oficialmente a la Fundación Franco la apertura del proceso para extinguirla
401
El culmen de las invitaciones ‘fake’ para cribados de cáncer: un hombre algecireño (Cádiz) es invitado a una prueba para cuello uterino
240
Sin dinero para la hipoteca, las facturas y la comida por el cierre del gobierno: así son las colas de empleados públicos en EEUU para recoger alimentos
260
El PP pierde los papeles y compara a Óscar Puente con un mono: "El nivel de la política española en un tuit"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
26
meneos
30
clics
Emiratos Árabes Unidos opera una "base secreta" en Somalia para armar a milicias genocidas sudanesas: Informe [Eng]
Las RSF acaban de capturar la ciudad de El-Fasher, en Darfur del Norte, y están utilizando armas suministradas por los Emiratos Árabes Unidos para cometer atrocidades.
|
etiquetas
:
uae
,
rsf
,
sudán
17
9
0
K
178
Africa
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
9
0
K
178
Africa
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Free_palestine
Menudos aliados más guay tenemos en occidente, Israel, Arabia Saudí o EAU entre otros, luego se nos llena la boca hablando de los derechos humanos
3
K
50
#5
capitan__nemo
Dejad de consumir petroleo y gas y dejareis de financiar a genocidas, terroristas y dictadores.
¿Quienes estan abiertamente en contra de las renovables? Los trumpistas nazis de vox y el corrupto pp del impuesto al sol.
1
K
29
#2
MADMax2
*
A ver si se va a degenerar el uso de la palabra Genocidio.
Un genocidio es una atrocidad, pero una atrocidad no tiene por qué ser un genocidio. Hay atrocidades de muchos tipos, y creo que esa no es un genocidio.
EDIT: Me he despistado ... si es lo de Sudán, si, parece que podría ser un genocidio
0
K
10
#6
j-light
El día que nos venga de vuelta la mierda que hemos dejado que crezca en el mundo...
0
K
10
#3
Tarod
De secreta no tiene nada, como es obvio…
0
K
9
#4
Andreham
El uso de "secreto" para cosas que se explican por internet siempre me hace gracia.
Lo que no me hace gracia es que unos follacabras ricos estén matando a civiles. Son literalmente cuatro gatos, se les corta de raíz y se reparte a 33% entre USA-Rusia-China sus petroleras y que se acabe esta mierda.
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿Quienes estan abiertamente en contra de las renovables? Los trumpistas nazis de vox y el corrupto pp del impuesto al sol.
Un genocidio es una atrocidad, pero una atrocidad no tiene por qué ser un genocidio. Hay atrocidades de muchos tipos, y creo que esa no es un genocidio.
EDIT: Me he despistado ... si es lo de Sudán, si, parece que podría ser un genocidio
Lo que no me hace gracia es que unos follacabras ricos estén matando a civiles. Son literalmente cuatro gatos, se les corta de raíz y se reparte a 33% entre USA-Rusia-China sus petroleras y que se acabe esta mierda.