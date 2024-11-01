edición general
Emigración española irregular

Uno de los argumentos que suelen dar quienes se niegan a la regularización de inmigrantes en España es que la migración tiene que ser siempre regular y los inmigrantes tienen costumbres distintas a las españolas, y no siguen "las reglas". Ponen de ejemplo a seguir a los emigrantes españoles que en los años 50, 60 y 70 marcharon a Suiza, Alemania y otros países europeos a trabajar. La realidad es que un porcentaje nada despreciable de ellos se fueron de forma ilegal entrando como turistas, tal y como relata Carlos Iglesias en "1 franco, 14 pese

2 comentarios
#1 DenisseJoel
Lo que habría que hacer es revisar los antecedentes familiares de esos que tanto odian la inmigración irregular, y si se demuestra que sus padres o abuelos han sido inmigrantes irregulares, se les quita la nacionalidad y se les envía a El Salvador. Empezando por Vito Quiles.
riazor97 #2 riazor97
... y no solo en el caso de las migraciones a Europa, a paises que hoy en dia se deniega el visado o se dificultan y alargan los procesos para residencias o nacionalidad se marchaban espanoles en busca de una mejor vida, paises hermanos, latinos, en donde prosperaron con la ayuda de aquellos y que les ofrecieron cobijo y pan, no ser tratados como delincuentes por el simple hecho de venir de fuera, los 3 casos de delincuentes extranjeros que nos venden aqui como la norma son mera excepción pero es lo que la derecha nos quiere vender.
