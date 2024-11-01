"Me embistió tan agresivamente que sentí terror": la ecuatoriana a la que un agente de inmigración arrojó al suelo en un tribunal de Nueva York

Mónica Moreta Galarza sintió un breve alivio, pero en cuestión de minutos, su tranquilidad se convirtió en una pesadilla que aún no termina. "Me encuentro devastada, desorientada, sin saber qué hacer", le confiesa a BBC Mundo. Esta mujer ecuatoriana acudió el jueves junto a su familia al 26 Federal Plaza, un edificio gubernamental en Manhattan, Nueva York, que alberga un tribunal de inmigración, para una cita rutinaria de su caso de asilo. Tanto ella como su marido, Rubén Abelardo Ortiz López, y sus dos hijos, de 10 y 12 años.