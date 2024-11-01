edición general
Los embargos sobre viviendas habituales se disparan un 28,1% y tres de cada cuatro fueron adquiridas durante la burbuja inmobiliaria

Casi la mitad de las hipotecas ejecutadas entre abril y junio (45,6%) correspondían a préstamos constituidos entre 2005 y 2008.

