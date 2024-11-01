edición general
3 meneos
33 clics

Embalses, lluvias y territorio en España: cuando el agua ocupa su lugar

En las últimas semanas de este invierno de 2026, el paisaje hidráulico de España ha cambiado de forma visible y, para muchos, inesperada. Tras años marcados por la sequía, la escasez y las imágenes recurrentes de embalses bajo mínimos, las lluvias persistentes y generalizadas han devuelto el protagonismo al agua. Presas aliviando, láminas de agua recuperando antiguos valles y datos de llenado que no se registraban desde hace casi una década han vuelto a ocupar titulares, informativos y conversaciones cotidianas.

| etiquetas: agua , geografía , lluvias , embalses
3 0 0 K 50 actualidad
1 comentarios
3 0 0 K 50 actualidad
sotillo #1 sotillo
Vamos lo que se dice en el pueblo, como el río saque las escrituras..
0 K 10

menéame