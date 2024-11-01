edición general
Los embalses abren compuertas, ¿cómo se comprueba la seguridad de los aliviaderos?

Las lluvias recientes han puesto a prueba la gestión del agua en numerosas infraestructuras del país.

Si el aliviadero revienta, es que no era seguro. Si no pasa nada, sí es seguro.
¿Pues cómo se va a comprobar?

Justo así.
#1 así cómo?
