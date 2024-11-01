edición general
La Embajadora de la Orden del Camino de Santiago en Guinea Ecuatorial asistió a la solemne ceremonia de inauguración del Centro de Espiritualidad José Si Esono

El acto que contó con la presencia de Su Excelencia, el Jefe de Estado, Obiang Nguema Mbasogo y otras altas personalidades del país. Guinea Ecuatorial, nación de profunda fe católica y gran devoción al Apóstol, cuenta ahora con un espacio como el Centro de Espiritualidad José Si Esono, que ofrece las condiciones idóneas para impulsar un producto turístico religioso único, con un modelo de éxito probado internacionalmente.

skaworld #2 skaworld
Todo es muy chanante en la noticia, pero lo de las camisas de la foto es de nota
karakol #4 karakol
#2 Tú no entiendes la elegancia de combinar un diseño de Fendi con tu propia foto y el logo y mensajes de tu partido.

Aquí te dejo unas cuantas muestras más de estos árbitros de la moda, estos creadores de estilo y adelantados a su tiempo.

www.pdge-guineaecuatorial.com/la-catedral-de-malabo-acoge-la-celebraci  media
traviesvs_maximvs #5 traviesvs_maximvs
#2 quiero una con la cara de Perrosanxe
karakol #3 karakol
Meter todo ese cargo en una tarjeta de visita debe ser complicado.
Andreham #1 Andreham
Una vividora va a un evento de vividores a celebrar que viven bien gracias a engañar a millones de personas con seres mágicos que no existen.
