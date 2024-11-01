La Embajadora de la Orden del Camino de Santiago en Guinea Ecuatorial asistió a la solemne ceremonia de inauguración del Centro de Espiritualidad José Si Esono

El acto que contó con la presencia de Su Excelencia, el Jefe de Estado, Obiang Nguema Mbasogo y otras altas personalidades del país. Guinea Ecuatorial, nación de profunda fe católica y gran devoción al Apóstol, cuenta ahora con un espacio como el Centro de Espiritualidad José Si Esono, que ofrece las condiciones idóneas para impulsar un producto turístico religioso único, con un modelo de éxito probado internacionalmente.