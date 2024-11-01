Embajadora de EE.UU. destaca interés en minerales críticos de Kazajistán

La nueva embajadora de Estados Unidos en Kazajistán, Julie M. Stufft, destacó este viernes el interés de Washington en las reservas de minerales críticos del mayor país de Asia Central. En cuanto al interés de Estados Unidos en los minerales críticos de Kazajistán, nuestro objetivo es que el país disponga de todas las opciones” para decidir cómo utiliza su riqueza natural, aseguró la diplomática en su primera comparecencia ante la prensa local y extranjera.