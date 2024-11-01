Embajador de Israel en Chile justificó ley que autoriza ahorcar a palestinos y Comunidad Palestina le respondió: No tienen facultad para imponer su legislación penal en un territorio ocupado

"Embajador, en Chile no aceptamos lecciones de justicia de un representante del gobierno criminal de Benjamin Netanyahu. Cuando sus autoridades promueven una ley con una horca en la solapa, el problema no es comunicacional. Es moral", afirmaron las y los palestinos residentes en el país.
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Pero los rotos de Chile no diran nada, porque por simpatia, alojaron a nazis, como argentina
Además es una comunidad muy bien integrada y que goza de muchas simpatías entre los chilenos.
Israel puede hacer o no hacer todo lo que quieran en este mundo. Y la duda ofende.