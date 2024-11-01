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Embajador de Israel en Chile justificó ley que autoriza ahorcar a palestinos y Comunidad Palestina le respondió: No tienen facultad para imponer su legislación penal en un territorio ocupado

Embajador de Israel en Chile justificó ley que autoriza ahorcar a palestinos y Comunidad Palestina le respondió: No tienen facultad para imponer su legislación penal en un territorio ocupado

"Embajador, en Chile no aceptamos lecciones de justicia de un representante del gobierno criminal de Benjamin Netanyahu. Cuando sus autoridades promueven una ley con una horca en la solapa, el problema no es comunicacional. Es moral", afirmaron las y los palestinos residentes en el país.

| etiquetas: embajador , israel , chile , ley , ahorcar , palestinos
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4 comentarios
8 0 0 K 127 actualidad
azathothruna #1 azathothruna
Igual lo haran.
Pero los rotos de Chile no diran nada, porque por simpatia, alojaron a nazis, como argentina
1 K 35
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 tener un padre militante del partido nazi da puntos extra y ya no te cuento si tu hermano estuvo en el gobierno de la dictadura
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Priorat #3 Priorat *
Tiene un problema gordo. Porque Chile es el país de América con la mayor comunidad de palestinos. Y se hacen notar, tienen empresas y pueden montarle una gran campaña en contra. Dudo mucho que incluso Last apoye estás declaraciones.

Además es una comunidad muy bien integrada y que goza de muchas simpatías entre los chilenos.
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#4 charly-brown
Hay algunos que no se enteran.
Israel puede hacer o no hacer todo lo que quieran en este mundo. Y la duda ofende.
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menéame