El embajador en India, acusado por funcionarios pero Albares no ha hecho caso

Juan Antonio March, amigo de Zapatero, reclamó dinero a empresas españolas para un evento cultural sin autorización de Exteriores

| etiquetas: corrupcion , psoe
YSiguesLeyendo
las coimas a empresas por parte de la embajada españolita en India... qué guay, no? (disfrazadas de eventos culturales, conciertos, etc.; a cambio de hacer la vista gorda a las tropelías que las empresas españolas y mucho españolas hacen en India y en todo el mundo, o creemos que van a colaborar en esos eventos por su gran amor a la cultura o a la música? qué asco!)

Las fuentes consultadas indicaron que March pretendió que varios conciertos que iban a celebrarse entre los días 22 y 27 de

MenéameParaLosFascistas
Vaya apellido feo.
