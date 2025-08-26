El embajador de EE.UU. en Francia envió a un delegado a la llamada a consultas de Exteriores

Charles Kushner, embajador de Estados Unidos en Francia y consuegro de Trump, envió a su adjunto para recibir una reprimenda después de haber provocado la ira del gobierno frances www.meneame.net/story/jared-kushner-yerno-trump-propone-limpiar-gaza-p
www.meneame.net/story/jared-kushner-yerno-trump-propone-limpiar-gaza-p
Pero que coño pasa con tu castellano!!!!
Las palabras que cambian son más vistosas, pero este no es el cambio más importante. Lo serio es cuando las palabras que no cambian van adquiriendo el significado de su traducción al inglés.
Con lo que las traducciones son cada vez más directas.
Esto, en los idiomas europeos es bastante suave. En el resto de… » ver todo el comentario
controversialcontrovertida
Y nada, que nadie discute el atlantismo.