El embajador de EE.UU. en Francia envió a un delegado a la llamada a consultas de Exteriores

Charles Kushner, embajador de Estados Unidos en Francia y consuegro de Trump, envió a su adjunto para recibir una reprimenda después de haber provocado la ira del gobierno frances www.meneame.net/story/jared-kushner-yerno-trump-propone-limpiar-gaza-p

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Ojo, que este menda es el padre de Jared Kushner, yerno de Donald Trump, que propuso una solución controversial para terminar con el conflicto entre Israel y Palestina: trasladar a la población palestina al desierto israelí del Neguev. Esta idea, que data de febrero de 2023, ha generado polémica en las últimas horas por su implicación de reubicación forzosa. Kushner también mencionó el potencial valor inmobiliario de la costa de Gaza, lo que ha sido interpretado como un interés económico en la región.
www.meneame.net/story/jared-kushner-yerno-trump-propone-limpiar-gaza-p
Nekobasu #2 Nekobasu
#1 Contro...versial??

Pero que coño pasa con tu castellano!!!!
Aokromes #5 Aokromes
#1 #2 #3 genocida, quiso decir genocida.
#7 dasu
#2 El inglés se va abriendo paso en todos los demás idiomas debido a que casi todo lo que leemos está traducido del inglés, y además, últimamente, las traducciones son automatizadas.

Las palabras que cambian son más vistosas, pero este no es el cambio más importante. Lo serio es cuando las palabras que no cambian van adquiriendo el significado de su traducción al inglés.

Con lo que las traducciones son cada vez más directas.

Esto, en los idiomas europeos es bastante suave. En el resto de…   » ver todo el comentario
#9 diablos_maiq
#7 siempre nos quedará el relaxing café con leche :troll:
#8 diablos_maiq
#1 controversial controvertida
eltxoa #3 eltxoa
controvertida
ehizabai #4 ehizabai
Me imagino a los funcis franchutes subiéndose por las paredes en Quai d'Orsay por el desprecio a la Grandeur de la France.
Y nada, que nadie discute el atlantismo.
ixo #10 ixo
De cuando no te haces respetar y luego te ningunea hasta el último mono yanki. :pagafantas:
#6 pirat
Un altre fill de puta
