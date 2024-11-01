Elvira Navarro: "Me interesan más las narrativas de lo extraño que vienen del corazón de Europa"

En el relato “Los amores idiotas” hay dos enfermos que se juntan en la desgracia y que, de alguna forma, representan el miedo a nuestra propia materialidad. Y también hablo de un cuarto miedo: el de la inercia autodestructiva. Porque hay personajes que, consciente o inconscientemente, se internan en caminos que les llevarán irremediablemente hacia la muerte. Este asunto me interesa mucho, porque, ahora que tengo 47 años, veo a mucha gente a mi alrededor que se obceca en hábitos y rutinas que acabarán destruyéndoles. Es algo muy humano.