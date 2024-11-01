Elon Musk pedirá la custodia total tras los dichos woke de Ashley St. Clair sobre su hijo

La influencer estadounidense Ashley St. Clair, conocida durante años por su militancia conservadora y su oposición a la ideología de género, protagonizó esta semana un giro ideológico abrupto. Este cambio desató una fuerte polémica y terminó involucrando directamente a Elon Musk. Todo comenzó con una serie de publicaciones en X donde St. Clair se definió como “dark woke” y atacó a la derecha, afirmando que la alternativa era “defender burócratas, pedófilos y nerds”. El mensaje fue leído como un abandono explícito de su identidad política