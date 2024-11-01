edición general
Elon Musk pedirá la custodia total tras los dichos woke de Ashley St. Clair sobre su hijo

La influencer estadounidense Ashley St. Clair, conocida durante años por su militancia conservadora y su oposición a la ideología de género, protagonizó esta semana un giro ideológico abrupto. Este cambio desató una fuerte polémica y terminó involucrando directamente a Elon Musk. Todo comenzó con una serie de publicaciones en X donde St. Clair se definió como “dark woke” y atacó a la derecha, afirmando que la alternativa era “defender burócratas, pedófilos y nerds”. El mensaje fue leído como un abandono explícito de su identidad política

4 comentarios
AndresEl_Lanas #2 AndresEl_Lanas *
Por qué ponemos cosas de este panfleto inmundo?, por error he clickado... No se me va a ir el olor en una semana...
1 K 13
rojelio #4 rojelio
#2 Porque a @Verdaderofalso le encanta traer "cosas" de los bajos fondos de internet xD
Y a mi parecer, esta es de las buenas :troll: me apunto lo de "dark woke" :tinfoil:
0 K 10
obmultimedia #1 obmultimedia
fue tan tan tan a la derecha que ha dado la vuelta al espectro.
0 K 11
#3 casicasi
Viven todos en una burbuja de chiflados.
0 K 11

